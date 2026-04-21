CDU-Politiker im Pech
Armin Laschet bricht sich Schulter bei E-Scooter-Unfall
Armin Laschet
Armin Laschet im Plenarsaal des Bundestags - inzwischen trägt er eine Armstütze (Archivfoto)
Lilli Förter. DPA

Armin Laschet ist mit einem E-Scooter verunglückt und hat sich die Schulter gebrochen. Bei Auftritten in Aachen trug er zulketzt eine Armstütze. Zum Unfall selbst gibt es keine Details.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa) – Der ehemalige CDU-Vorsitzende und heutige Bundestagsabgeordnete Armin Laschet ist mit einem E-Scooter gestürzt und hat sich die Schulter gebrochen. Das bestätigte sein Büro der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die «Aachener Zeitung» berichtet.

Der 65-Jährige war in seiner Heimat Aachen am Wochenende bei Veranstaltungen mit einer auffälligen Armstütze erschienen. Was genau passiert ist, dazu machte Laschets Büro auf Nachfrage keine Angaben.

Laschet ist nach eigenen Angaben E-Scooter-Fan. In einem Podcast berichtete er einmal, dass er mit elektrischen Tretrollern oft von seiner Berliner Wohnung zum Reichstag fahre – was bei den Personenschützern von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Sorgen ausgelöst habe. Die hatten demnach Laschet mit dem Minister verwechselt.

© dpa-infocom, dpa:260421-930-975490/1

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren