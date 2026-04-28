Die geplanten Arbeiten an der Rampe am Rüsselsheimer Dreieck zur A67 starten doch nicht wie vorgesehen. Wann es losgeht, steht noch nicht fest.

Rüsselsheim (dpa) – Die Instandsetzungsarbeiten an der Verbindungsrampe am Rüsselsheimer Dreieck zur A67 in Richtung Darmstadt sind kurzfristig verschoben worden. Über den neuen Termin wolle die Autobahn GmbH zeitnah informieren, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Ursprünglich hätten die Arbeiten am Montagnachmittag beginnen sollen. Für die Instandsetzungsarbeiten hätte die Rampe nur noch einspurig befahrbar sein sollen. Angesetzt waren die Arbeiten bis zum 26. Mai.

Die Arbeiten zur Fahrbahnsanierung der Autobahn 60 zwischen Mainz und dem Rüsselsheimer Dreieck in Richtung Darmstadt und Frankfurt hatten im vergangenen Jahr begonnen und sollen bis Jahresende komplett abgeschlossen sein. Seit Anfang April wird in einer zweiten Phase ein 6,8 Kilometer langer Autobahnabschnitt bis zum Mainspitz-Dreieck bei Mainz grunderneuert. Alle Fahrstreifen bleiben währenddessen erhalten, wenn auch in verengter Form.