Rom
Anwalt: Rom stoppt Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem

Italiens oberstes Gericht hat die Auslieferung des mutmaßlichen Drahtziehers der Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee an Deutschland gestoppt. Der Kassationshof in Rom hob die Entscheidung einer Vorinstanz auf, wie der Anwalt des 49 Jahre alten Ukrainers der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Auch die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete über den Auslieferungsstopp.

Rom (dpa) – Italiens oberstes Gericht hat die Auslieferung des mutmaßlichen Drahtziehers der Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee an Deutschland gestoppt. Der Kassationshof in Rom hob die Entscheidung einer Vorinstanz auf, wie der Anwalt des 49 Jahre alten Ukrainers der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Auch die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete über den Auslieferungsstopp.

© dpa-infocom, dpa:251015-99-340249/1

Ressort und Schlagwörter

EnergieJustizPolitik

Top-News aus der Region