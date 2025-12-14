Angriff auf Frau und vier Kinder: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Messerangriff auf eine Familie in Nordrhein-Westfalen wird Haftbefehl gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Die Ermittler werfen ihm versuchten Mord in fünf Fällen vor.

Bergkamen (dpa) - Nach dem Messerangriff auf eine Frau und ihre vier Kinder im nordrhein-westfälischen Bergkamen ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Das Amtsgericht Kamen erließ am Nachmittag Haftbefehl gegen den 20-jährigen Deutschen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ihm wird demnach versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in fünf Fällen vorgeworfen.

Der 20-Jährige soll am frühen Samstagmorgen die Frau und die vier Kinder im Alter von drei bis acht Jahren in ihrer Wohnung attackiert haben. Die Mutter und zwei der Kinder kamen auf Intensivstationen, befanden sich aber nicht in Lebensgefahr, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntagmittag mitgeteilt hatte.

Nach einer mehrstündigen Suche war der 20-Jährige noch am Samstag an seiner Wohnanschrift entdeckt und festgenommen worden. Dort soll er sich in einem Keller versteckt haben.