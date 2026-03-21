Bayern-Profi Pavlovic ist ein Fixpunkt in den WM-Planungen von Bundestrainer Nagelsmann. Beim 4:0 gegen Union Berlin fehlt er. «Man muss vorsichtig sein», mahnt Bayerns Sportdirektor.

München (dpa) - Die Teilnahme von Bayern-Profi Aleksandar Pavlovic an den ersten Länderspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Jahr ist fraglich. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlte dem Tabellenführer beim 4:0 im Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin wegen Hüftbeschwerden. Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund artikulierten im Anschluss deutlich ihre Bedenken für eine DFB-Abstellung.

«Wir werden das in Ruhe besprechen mit Aleks. Er hat Beschwerden gehabt und war nicht im Kader. Er hat sehr, sehr viel gespielt. Da muss man vorsichtig sein», sagte und mahnte Freund gerade auch mit Blick auf die Anfang April anstehenden Viertelfinal-Partien gegen Real Madrid in der Champions League.

Kompany: Nur «Freundschaftsspiele»

«Das wird mit den Ärzten besprochen», sagte Kompany. Er betonte, dass es aktuell nur um «Freundschaftsspiele» für das DFB-Team gehe. Bundestrainer Julian Nagelsmann und er hätten am Ende gleiche Interessen.

Beim DFB wolle man Pavlovic «fit haben für die WM - und wir für die letzten zwei Monate» der Saison. Freund betonte: «Wir werden besprechen, was wirklich das Sinnvollste ist - auch für Aleks. Es ist ganz wichtig, dass er nicht etwas Längerfristiges davontragen könnte.»

Nagelsmann versammelt den DFB-Kader am Montag im fränkischen Stammquartier in Herzogenaurach. Die Nationalmannschaft tritt am Freitag zunächst in Basel gegen die Schweiz an. Der zweite WM-Test findet drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana statt. Der neunmalige Nationalspieler Pavlovic ist ein Startelf-Kandidat für die am 11. Juni beginnende WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA.