Im vergangenen Jahr trumpfte Justin Engel in Hamburg groß auf. Dieses Mal verpasst der 18-Jährige eine Überraschung. Daniel Altmaier sorgt dagegen für Furore.

Hamburg (dpa) - Wenige Tage vor Beginn der French Open hat Daniel Altmaier beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Der 27-Jährige rang beim ATP-500-Event im Achtelfinale den an Nummer zwei gesetzten Ben Shelton aus den USA mit 4:6, 7:6 (7:6), 6:4 nieder und feierte damit in einer für ihn bislang durchwachsenen Saison seinen größten Erfolg. Altmaier verwandelte nach 2:50 Stunden seinen ersten Matchball und steht nun im Viertelfinale.

Altmaier zeigte wie schon am Tag zuvor gegen den Australier Rinky Hijikata eine überzeugende Leistung. Dennoch stand er kurz vor dem Aus, als Shelton im zweiten Satz beim Stand von 5:4 aus Sicht des Amerikaners zum Matchgewinn aufschlug. Doch Altmaier kämpfte sich zurück und drehte die Partie.

Im dritten Satz gelang ihm unter dem Jubel der Zuschauer zum 3:2 das entscheidende Break. Im Viertelfinale geht es nun gegen den Amerikaner Tommy Paul oder den Argentinier Tomas Martin Etcheverry, dessen Partie am Abend beim Stand von 1:1-Sätzen wegen Dunkelheit unterbrochen wurde.

Engel verpasst Überraschung

Deutschlands Tennis-Hoffnung Justin Engel hat eine Überraschung dagegen knapp verpasst. Der 18-Jährige verlor in der ersten Runde gegen den Franzosen Ugo Humbert trotz einer couragierten Leistung mit 3:6, 6:3, 6:7 (2:7). Engel musste sich nach 2:21 Stunden geschlagen geben.

Der gebürtige Nürnberger hatte gegen die Nummer 34 der Welt anfangs große Probleme und musste den ersten Satz nach einem frühen Break abgeben. Doch dann steigerte sich Engel zur Freude der Zuschauer und schaffte den Satzausgleich.

Im entscheidenden Durchgang wehrte Engel beim Stand von 4:5 zwar noch einmal zwei Matchbälle ab, doch im Tiebreak verschlief er den Start und lag schnell mit 1:6 hinten. Mit dem vierten Matchball machte Humbert das Weiterkommen klar. Engel hatte in Hamburg eine Wildcard bekommen und dafür auf eine Teilnahme an der parallel laufenden Qualifikation für die French Open verzichtet. Das zweite Grand-Slam-Turnier Saison beginnt in Paris am Sonntag.

Aus für den Titelverteidiger

Ausgeschieden ist auch Titelverteidiger Flavio Cobolli. Der 24 Jahre alte Italiener musste sich dem peruanischen Qualifikanten Ignacio Buse mit 2:6, 5:7 geschlagen geben. Wenige Tage vor dem Beginn der French Open konnte Cobolli nicht an seine zuletzt guten Leistungen auf Sand anknüpfen. Vor rund einem Monat hatte er beim Turnier in München noch im Finale gestanden.