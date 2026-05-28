Nach dem Conference-League-Sieg mit Crystal Palace hat Oliver Glasner noch keinen neuen Verein. Warum er aktuell keine Gespräche führt und wie es für ihn weitergeht.

Leipzig (dpa) – Oliver Glasner hat nach dem Ende seiner Amtszeit als Trainer des Europapokal-Siegers Crystal Palace noch keinen neuen Verein. «Ich habe alles bis jetzt gecancelt. Ich hatte keine Lust und keine Energie, mit einem anderen Club zu sprechen», sagte Glasner nach dem 1:0 im Finale der Conference League gegen Rayo Vallecano in Leipzig.

Er habe sich seiner Mannschaft verpflichtet gefühlt. «Dass ich zu 100 Prozent konzentriert auf die Jungs bin, denn sie haben 100 Prozent Oliver Glasner verdient», sagte der Österreicher.

Im Januar hatte der 51-Jährige angekündigt, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei dem Londoner Club nicht zu verlängern. In seiner rund zweieinhalbjährigen Amtszeit gewann Glasner neben der Conference League auch den englischen Pokal und den Supercup – es waren die ersten drei Titel in der Clubhistorie.

Kandidat in Leverkusen?

Einen Plan gibt es bei Glasner bisher nur für die kurzfristige Zukunft. «Es geht leicht verkatert zurück nach London. Dann heißt es Wohnung räumen und es geht zur Familie», sagte der frühere Frankfurt-Coach. Mit der Eintracht hatte er 2022 bereits die Europa League gewonnen. Auf die Frage, ob er sich den Rücktritt bei Palace noch einmal anders überlegen wolle, antwortete er knapp: «Nein.»

Ob Glasner nach der emotionalen und fordernden Zeit in London eine Auszeit einlegen wird, dazu wollte er sich nicht äußern. «Ich habe im Fußball gelernt: Alles, was ich heute sage, ist morgen falsch.»

Aktuell kursieren Spekulationen, Glasner könnte das Traineramt bei Bayer Leverkusen übernehmen. Dort steht momentan der Däne Kasper Hjulmand in der Verantwortung, dem Vernehmen nach läuft es allerdings auf eine Trennung hinaus. Bayer verpasste in der abgelaufenen Saison als Sechster die Champions League und spielt in der neuen Spielzeit in der Europa League. Dort könnte die Werkself dann auf Crystal Palace treffen – mit Glasner an der Seitenlinie?