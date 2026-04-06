In Weißenfels findet das Finalturnier in einem europäischen Wettbewerb statt. Dem Deutschen Basketball-Bund missfällt dies. Welche deutlichen Worte der Verband findet.

Weißenfels (dpa) – Das anstehende Europapokal-Finale der ENBL in Weißenfels stößt beim Deutschen Basketball-Bund (DBB) auf Kritik. «Die sogenannte ENBL ist eine Liga ohne jede Legitimation seitens des Basketball-Verbandes Fiba Europe und eine Liga ohne jede Relevanz, da allenfalls fünftklassig», sagte Generalsekretär Wolfgang Brenscheidt.

Der Bundesligist Syntainics MBC richtet das Final Four am 22. und 23. April aus. In der European North Basketball League sind vor allem Teams aus Nord-, Ost- und Mitteleuropa vertreten. In Deutschland ist die Liga bislang nur wenig bekannt, aus der Bundesliga ist diese Saison nur der MBC dabei.

Laut Brenscheidt habe der DBB dem MBC die Verärgerung und Ablehnung des Turniers mitgeteilt. Das wiederum verwunderte MBC-Geschäftsführer Martin Geissler. «Es gab null Kontakt mit dem DBB über dieses Thema», sagte der Manager der Deutschen Presse-Agentur. «Ich finde so eine Kommunikation gegenüber einem BBL-Club in erster Wahrnehmung irritierend. Zumal unsere Kontaktdaten bekannt sein sollten. Die Leistung des MBC wird hier nicht respektiert.» Lediglich zum Thema Schiedsrichter habe es im vergangenen Sommer einen einmaligen Austausch gegeben.

Einladung an den deutschen Verband

Der MBC richtet das Turnier auf eigene Kosten aus, möchte nach 2004 den zweiten Europapokal der Clubgeschichte gewinnen. «Ich lade den DBB gern ein, um sich von den Standards zu überzeugen», sagte Geissler. Im Halbfinale trifft der MBC am 22. April (20.00 Uhr) auf den britischen Meisterschaftshalbfinalisten Manchester Basketball. Das Finale findet am 23. April um 20.00 Uhr statt.

So läuft der Europapokal im Basketball

Im Basketball werden Europapokal-Wettbewerbe nicht ausschließlich vom internationalen Dachverband organisiert, wie es zum Beispiel im Fußball der Fall ist. Wettbewerbe wie die European North Basketball League (ENBL), die Euroleague und der Eurocup sind privatwirtschaftlich organisiert. Der Kontinentalverband Fiba Europe richtet die Champions League und den Fiba Europe Cup aus. Ausschließlich sportlich qualifizieren kann man sich nur für die Fiba-Wettbewerbe. Bei den anderen Wettbewerben werden Mannschaften eingeladen oder sie sind Gesellschafter.