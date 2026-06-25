Einen Tag nach Hannes Steinbach und Christian Anderson wird auch Jack Kayil beim NBA-Draft ausgewählt. Damit könnten zur neuen Saison zehn deutsche Profis aktiv dabei sein.

New York (dpa) – Basketball-Talent Jack Kayil ist in der zweiten Runde des Drafts ausgewählt worden und könnte der zehnte derzeit aktive Deutsche in der nordamerikanischen Profiliga NBA werden. Die Houston Rockets wählten den Aufbauspieler des deutschen Meisters Alba Berlin am Mittwoch (Ortszeit) im New Yorker Stadtteil Brooklyn an 39. Stelle.

Kayil ist 20 Jahre alt und war eine der Säulen der Berliner, die ihren Titelgewinn erst am Sonntag beim fünften Finalspiel gegen den FC Bayern München perfekt gemacht hatten. Nach der Meisterfeier ging es für das Talent nach New York, wo am Dienstag die erste Runde mit den Picks eins bis 30 und am Dienstag die zweite Runde stattfand.

Garantierte Verträge für Steinbach und Anderson

Vor Kayil wurden in Hannes Steinbach und Christian Anderson zwei weitere deutsche Talente in Runde eins ausgewählt. Der 20 Jahre alte Steinbach wurde beim Draft der besten Basketball-Liga der Welt an der 14. Stelle von den Charlotte Hornets ausgewählt. Wenig später entschied sich das Team aus dem US-Bundesstaat North Carolina an Position 18 auch noch für Anderson. Beide erhalten einen garantierten Vertrag.

Damit steigt die Zahl der deutschen Spieler in der NBA weiter. In der gerade abgelaufenen Spielzeit waren Dennis Schröder (Cleveland), Franz Wagner, Moritz Wagner, Tristan da Silva (alle Orlando), Maximilian Kleber (Los Angeles Lakers), Isaiah Hartenstein (Oklahoma City) und der frisch gekürte Champion Ariel Hukporti von den New York Knicks in der NBA aktiv. In der neuen Saison könnten es mit Steinbach, Anderson und Kayil zehn sein.