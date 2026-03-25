Die Berliner wollen unbedingt Teil der NBA Europe werden. Für den Bau einer passenden Arena ist jetzt offenbar ein Standort gefunden.

Berlin (dpa) - Basketball-Bundesligist Alba Berlin plant mit Blick auf eine mögliche Teilnahme an der NBA Europe den Bau einer neuen Riesen-Arena in der Hauptstadt. Die NBA-taugliche Halle mit 15.000 Zuschauerplätzen soll in Adlershof im Berliner Südosten entstehen, wie die «Berliner Morgenpost» berichtete.

Die Idee wird vom Berliner Senat unterstützt. «Die NBA braucht einen Standort in der Sporthauptstadt Berlin – und Alba hat endlich eine Heimstätte für den Profisport und die Nachwuchsförderung», sagte Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) auf dpa-Anfrage.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Senatsverwaltung für Inneres und Sport verfolge der Club im Zusammenhang mit der Teilnahme an der NBA Europe Überlegungen, eine Mehrzweckhalle auf dem Gelände des Technologieparks Adlershof errichten zu lassen, das in Landesbesitz ist. Konkrete Pläne hierzu lägen dem Senat derzeit aber noch nicht vor. Alba reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.

NBA Europe soll 2027 an den Start gehen

Die neue Arena soll laut «Morgenpost» Kern eines neuen Sport-Campus werden, zu dem auch ein Trainingszentrum für die Profiteams der Männer und Frauen sowie die vielen Jugendmannschaften von Alba gehören soll. Ein freies Gelände zwischen den S-Bahnhöfen Adlershof und Johannisthal wurde auserkoren. Die Kosten in dreistelliger Millionenhöhe soll ein amerikanisches Bankenkonsortium mitfinanzieren, hieß es. Die Pläne sind am Freitag auch Thema im Sportausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Dem Bericht nach präsentiert Alba-Manager Marco Baldi dort eine Machbarkeitsstudie.

Der Basketball-Club spielt aktuell die meisten seiner Heimspiele in der Uber Arena am Ostbahnhof, die der Anschutz Entertainment Group gehört. Wegen hoher Mietkosten und immer wieder auftretender Terminprobleme sind die Berliner aber schon länger auf der Suche nach einer Alternative.

Die nordamerikanische Profiliga NBA will im Oktober 2027 einen Ableger in Europa an den Start bringen. Alba gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für einen der festen Startplätze.