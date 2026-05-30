Überraschend deutlich gewinnen die Berliner das erste von maximal fünf Halbfinal-Duellen. Zeitweise spielt sich Alba in einen Rausch und entscheidet die Partie frühzeitig.

Berlin (dpa) – Alba Berlin hat einen perfekten Start in die Halbfinal-Playoffs der Basketball-Bundesliga hingelegt. Die Berliner gewannen am Samstag vor 6.051 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen die Bamberg Baskets mit 105:86 (53:34). In der Best-of-Five-Serie führt Alba 1:0. Die nächste Partie steigt am Montag wieder in der Hauptstadt. Bester Berliner Werfer war Jack Kayil mit 18 Punkten. Bei Bamberg kam Ibi Watson auf 16 Zähler.

In der Partie ging es von Anfang sehr intensiv zur Sache und es war zunächst sehr ausgeglichen. Es dominierten beide Defensivreihen. Beide Teams taten sich sehr schwer, Punkte zu erzielen. Besonders die Drei-Punkt-Würfe wollten auf beiden Seiten nicht fallen. Und so konnte sich bis Anfang des zweiten Viertels auch kein Team absetzen.

Alba zieht im dritten Viertel auf 34 Punkte davon

Aber dann kamen die Gastgeber beim 26:27 ins Rollen und spielten sich zeitweise in einen Rausch. Sie steigerten sich von Minute zu Minute und um so mehr Alba gelang, um so weniger ging bei Bamberg. Schon früh machte sich Frustration bei den Franken breit. Mit einem 25:4-Lauf zogen die Berliner noch vor der Pause davon.

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmte Alba die Partie. Ein kurzes Aufbäumen der Bamberger erstickten die Gastgeber im Keim. Kurz vor Ende des dritten Viertels waren sie auf 34 Punkte enteilt (78:44).