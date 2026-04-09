Bremen (dpa) – Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Ailton hat mit deutlichen Worten mit Werder Bremens einstigem Hoffnungsträger Victor Boniface abgerechnet. «Der Bauch ist unglaublich. Er muss unbedingt abnehmen. Für mich ist klar: In dieser Form kann er keine Hilfe für Werder sein. Dass er in dieser Saison noch Tore für Werder macht, sehe ich nicht», sagte der 52 Jahre alte Ailton laut «Bild» über den Nigerianer.

Boniface (25) kehrte in der vergangenen Woche überraschend ins Mannschaftstraining zurück, hatte aber deutlich an Gewicht zugelegt. «Wir hätten uns natürlich auch gewünscht, dass er körperlich in einer besseren Verfassung ist», räumte Cheftrainer Daniel Thioune ein. Ihm sei aber klar gewesen, «dass er nicht in dem körperlichen Zustand sein kann, wie man es vielleicht auch erwarten dürfte».

Ailton: Ich war trotzdem sehr schnell

Der Brasilianer Ailton, der Bremen in der Saison 2003/04 mit 28 Toren zur deutschen Meisterschaft geschossen hatte, war in seiner Zeit als Profi selbst nicht immer der fitteste Fußballer und schleppte gerne mal das eine oder andere Kilo mehr mit.

«Bei mir wurde oft gesagt: 'Ailton ist etwas dick. Würde er abnehmen, wäre er noch schneller und gefährlicher.' Aber das war Quatsch. Ich war trotzdem sehr schnell und habe es mit meinem Körper sehr gut gemacht», berichtete Ailton über die damalige Zeit. In der Bundesliga kam Boniface zuletzt am 7. Dezember beim 2:3 gegen den Hamburger SV zum Einsatz. Nur zweimal wurde der Stürmer in dieser Saison von Beginn an aufgeboten.