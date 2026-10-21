Rom
Ärzte: Krebs bei Papst hat nicht gestreut

Der Lungenkrebs bei Papst Leo XIV. hat nach Angaben seiner Ärzte nicht gestreut. Untersuchungen des bei einer Operation entfernten Gewebes hätten ergeben, dass die Erkrankung lokal begrenzt gewesen sei, teilten die behandelnden Ärzte des 71 Jahre alten Oberhauptes der katholischen Kirche mit. Eine weitere Therapie sei nicht erforderlich.

Rom (dpa) – Der Lungenkrebs bei Papst Leo XIV. hat nach Angaben seiner Ärzte nicht gestreut. Untersuchungen des bei einer Operation entfernten Gewebes hätten ergeben, dass die Erkrankung lokal begrenzt gewesen sei, teilten die behandelnden Ärzte des 71 Jahre alten Oberhauptes der katholischen Kirche mit. Eine weitere Therapie sei nicht erforderlich.

© dpa-infocom, dpa:261021-99-22536/1

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