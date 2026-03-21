Vor dem Spiel in Wolfsburg kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Bremer Fans, Ordnern und Polizei. Es gibt mehrere Festnahmen und Kritik am Einsatz der Ordnungskräfte.

Wolfsburg (dpa) – Vor dem Bundesligaspiel des VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Fußball-Fans, Ordnern und der Polizei gekommen. Nach Angaben des VfL versuchten Bremer Anhänger, nicht genehmigte Fan-Utensilien in den Gästeblock zu schmuggeln. Als Ordner dies verhindert hätten, seien sie zum Teil tätlich angegriffen worden. Es kam zu mehreren Festnahmen, teilte die Wolfsburger Polizei auf dpa-Anfrage mit.

Die Beamten, die mit mehreren Mannschaftswagen anrückten, hatten zuvor mehrere Werder-Ultras am Betreten des Stadions gehindert. Die Fanhilfe beklagte in einer Stellungnahme ein völlig überzogenes und «aggressives Vorgehen» der Polizei.