Abschied von Mario Adorf in München, Grab an der Riviera
Mario Adorf ist am 8. April im Alter von 95 Jahren gestorben.
Mario Adorf gehörte über Jahrzehnte zu den erfolgreichsten deutschen Schauspielern. Nach dem Tod des 95-Jährigen wird es in zwei Ländern Trauerfeiern geben.

München (dpa) – Freunde, Kollegen und Bekannte wollen am 2. Mai bei einer Trauerfeier in München von Schauspieler Mario Adorf Abschied nehmen. Die Trauerfeier nur für geladene Gäste ist in der Kirche St. Michael geplant, wie Adorfs Manager Michael Stark mitteilte.

Beigesetzt werden soll der am 8. April im Alter von 95 Jahren gestorbene Adorf jedoch nicht in der bayerischen Landeshauptstadt, sondern an der französischen Mittelmeerküste im mondänen Urlaubsort St. Tropez. Adorfs Witwe Monique Faye stammt aus Südfrankreich. Das Ehepaar lebte in Paris, Adorf war dort auch gestorben. Zuvor berichtete die «Bild»-Zeitung.

