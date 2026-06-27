Ein Hobbyläufer aus NRW will in den kommenden Monaten um jedes der 18 Bundesligastadien jeweils 70 Kilometer laufen. Ausgerechnet am bisher heißesten Wochenende des Jahres fällt der Startschuss.

Leverkusen (dpa) – Flimmernde Hitze, sengende Sonne und Temperaturen weit über 30 Grad: Während viele Menschen bei diesem Wetter Schatten oder Abkühlung suchen, hat der Hobbyläufer Alexander «Sanja» Maier ausgerechnet am bislang heißesten Wochenende des Jahres sein Laufprojekt «18 Chapters» (18 Kapitel) gestartet. Der 28-Jährige startete am Samstagmorgen seine 70-Kilometer-Runde rund um die BayArena in Leverkusen.

In den kommenden Monaten will Maier um jedes der 18 Bundesligastadien jeweils 70 Kilometer laufen. Insgesamt will er bei seinem «Bundesliga-Ultramarathons» damit 1.260 Kilometer zurücklegen. Seine Läufe überträgt der Sportler live in den sozialen Medien. «Es geht mir nicht um das Tempo oder die Zeit, ich möchte die 70 Kilometer bei den Bedingungen schaffen», sagte Maier in seiner Liveübertragung aus Leverkusen.