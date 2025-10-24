Nach dem Europapokalspiel in Mainz wurden Fans von Zrinjski Mostar in einer S-Bahn attackiert. Die Polizei prüft einen möglichen Bezug zu Eintracht-Anhängern.

Frankfurt/Main/Mainz (dpa) – Rund 50 Unbekannte haben in einer S-Bahn am Bahnhof Frankfurt-Niederrad Anhänger des bosnischen Fußballvereins Zrinjski Mostar angegriffen. Die Angreifer seien schwarz gekleidet und teilweise vermummt gewesen, teilte die Bundespolizei Frankfurt mit. Die rund 150 Fans des Vereins seien nach der Europapokalpartie gegen FSV Mainz 05 auf dem Weg zum Frankfurter Hauptbahnhof gewesen.

Kurz vor 2.00 Uhr nachts seien die Unbekannten am Haltepunkt Niederrad in die S-Bahn gestürmt. Es kam zu einer «kurzen, aber heftigen körperlichen Auseinandersetzung», wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall dauerte nach ersten Erkenntnissen etwa eine Minute. Anschließend flohen die Angreifer über die Gleise.

Der Bundespolizei seien keine Verletzten gemeldet worden, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Ein Rettungswagen sei demnach auch nicht im Einsatz gewesen. Die Ermittler prüfen, ob es sich bei den Unbekannten um Anhänger von Eintracht Frankfurt handelt.