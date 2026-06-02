Laufinfluencerin Joyce Hübner hat es geschafft: 367 Marathons an 367 Tagen sind Weltrekord. Die bisherige Bestmarke hielt eine Belgierin. Beendet ist Hübners Projekt aber noch lange nicht.

Fürstenau-Settrup (dpa) – Joyce Hübner hat einen Lauf-Weltrekord aufgestellt. Die Berlinerin absolvierte ihren 367. Marathon nacheinander an 367 Tagen. Das hat vor der Lauf-Influencerin noch keine Frau geschafft. Die Bestmarke stand bei 366, aufgestellt von der Belgierin Hilde Dosogne. Sie war 2024 an jedem Tag des Schaltjahres 42,195 Kilometer gelaufen.

«Krass» klinge es: Weltrekordhalterin Joyce Hübner. Das Wort sei irgendwie nicht so richtig greifbar, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin jetzt einfach die Läuferin weltweit mit den meisten Marathons nacheinander – dann klingt das viel beeindruckender. Und es fühlt sich gut an, das zu sagen.»

Die Strecke führte Hübner am Dienstag von Bookholt nach Settrup in Niedersachsen. Für sie ist mit Marathon Nummer 367 aber noch lange nicht Schluss. Die 38-Jährige läuft bei ihrem bisher größten Projekt die über 2.000 statistisch erfassten deutschen Städte ab.

«Es wird jeden Tag aufs Neue wieder anstrengend sein», sagte Hübner: «Ich weiß ja nie, was mich erwartet.» Auch wenn es sich vielleicht so anfühle, als wenn sie kurz vorm Ziel sei: «Ich habe einen Riesenrespekt vor den noch anstehenden rund 5.000 Kilometern, bis ich in Berlin bin.»

495 Marathons an 495 Tagen sind das Ziel

Insgesamt wird sie auf eine Gesamtleistung von über 21.300 Kilometern kommen, aufgeteilt in 495 Marathons an 495 Tagen. Einen Ruhetag hat sich Hübner noch nicht gegönnt und wird ihn ihrem Plan nach auch bei den restlichen 128 Marathons nicht einlegen.

Bevor es am 1. Juni vergangenen Jahres in Helmstedt losgegangen war, war eine ihrer größten Sorgen die Kälte im Winter gewesen. «Ich mag das überhaupt nicht, bei mehreren Minusgraden draußen laufend unterwegs zu sein», sagte sie. Die kalte Jahreszeit hat sie auch geschafft. Am 8. Oktober will sie den «Joyce Städtetrip» vollenden, das Ziel wird Berlin sein.

Hübner, die das Laufen erst vor rund elf Jahren für sich entdeckte und ihren ersten Marathon 2018 lief, hat schon Erfahrung mit solchen Laufprojekten. 2023 war sie die deutsche Grenze abgelaufen: 120 Marathons in 143 Tagen.