Harry Kane, wer sonst? Auch in seiner dritten Bayern-Saison ist der Engländer wieder der erfolgreichste Torschütze der Bundesliga. Auf 36 und 26 Tore folgen wieder 36 Treffer.

München (dpa) – Harry Kane ist auch in seinem dritten Jahr in Deutschland wieder Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga geworden. Der 32 Jahre alte Engländer erzielte 36 Tore. Den persönlichen Titel krönte er am letzten Spieltag mit einem Dreierpack beim 5:1 gegen den 1. FC Köln.

In seiner Premierensaison 2023/24 waren dem Mittelstürmer des FC Bayern München ebenfalls 36 Treffer geglückt. In der vergangenen Spielzeit lag er mit 26 Toren vorne. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist der erste Spieler überhaupt, der in seinen ersten drei Bundesliga-Spielzeiten jeweils bester Torschütze war. In 93 Bundesliga-Einsätzen traf er 98 Mal!

Nationalstürmer Undav auf Platz zwei

Kane holte die Torjäger-Kanone nach 34 Spieltagen mit großem Vorsprung vor dem deutschen Nationalspieler Deniz Undav (19) vom VfB Stuttgart. In einer Woche kommt es beim DFB-Pokalfinale in Berlin zum Aufeinandertreffen der beiden Bundesliga-Topschützen.

Auf den weiteren Plätzen folgen der Dortmunder Serhou Guirassy (17), der Leverkusener Patrik Schick (16) sowie Kanes Bayern-Kollege Luis Díaz und Michael Olise (beide 15).

Kane lag lange sogar in Reichweite des Bundesliga-Rekordes von Robert Lewandowski mit 41 Toren. Der Pole hatte diesen in seiner Bayern-Zeit in der Saison 2020/21 aufgestellt. In der Zeit mit den wichtigen Champions-League-Partien gegen Real Madrid und Paris Saint-Germain war Kane jedoch häufiger von Trainer Vincent Kompany in der Liga geschont worden.

Lewandowski hält auch die Bundesliga-Bestmarke mit fünf Torjäger-Kanonen in Serie von 2018 bis 2022. Kane könnte diesen Rekord angreifen, falls er seinen nach der kommenden Saison auslaufenden Vertrag in München verlängern sollte.