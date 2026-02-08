Das war ein sehr einseitiges Nordduell. Schon nach einer halben Stunde hätte es zwischen Hannover und Kiel 4:0 oder 5:0 stehen können. Nur kurz wird es noch einmal spannend.

Hannover (dpa) – Hannover 96 ist in der 2. Fußball-Bundesliga wieder ein heißer Aufstiegskandidat. In einem sehr einseitigen Nordduell besiegte der Tabellenfünfte den Erstliga-Absteiger Holstein Kiel mit 3:1 (2:0) und hat jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Vor 32.400 Zuschauern nutzten Benjamin Källman (5.), Noel Aseko (21.) und Stefan Teitur Thordarson (78.) nur drei von vielen Chancen für Hannover. Kiel war zunächst völlig überfordert, kam durch Phil Harres in der 68. Minute aber noch einmal heran. Nach dem Bundesliga-Abstieg im vergangenen Jahr haben die Kieler auch jetzt nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Videoschiedsrichter überprüft mögliche Rote Karte

Nach der frühen Führung drückte nichts Hannovers Dauerdruck in der ersten Halbzeit besser aus als das Tor zum 2:0. Erst traf Källman den Pfosten, dann wurde auch der erste Nachschuss von Aseko noch auf der Linie geklärt. Erst im dritten Versuch landete der Ball doch noch im Tor.

Kiel lief zunächst nur hinterher und hätte allein in der ersten halben Stunde vier oder fünf Gegentore kassieren können. In der 34. Minute aber forderten die Gäste eine Rote Karte für Hannover, nachdem Adam Kapralik nach einem Zweikampf mit Boris Tomiak zu Fall gekommen war. Schiedsrichter und auch Videoassistent sahen aber kein Foul des 96-Verteidigers. Wenig später scheiterte Harres aus nur fünf Metern an Hannovers Torwart Nahuel Noll (45.+4).

Nach der Pause verlor das Spiel etwas an Tempo. Hannover überrannte Kiel nun nicht mehr so, hatte aber weiter alles im Griff. Auch nach dem überraschenden Anschlusstreffer waren die 96er weiteren Toren deutlich näher als die Kieler dem Ausgleich.