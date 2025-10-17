Eine starke Anfangsphase reicht Schalke 04, um das Top-Duell der 2. Bundesliga bei Hannover 96 zu gewinnen und vorerst Tabellenführer zu sein. Ein Spieler beendet dabei seine Torflaute.

Hannover (dpa) – Mit einem Doppelpack hat Moussa Sylla den FC Schalke 04 vorerst an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Dem Stürmer gelangen beim verdienten 3:0 (2:0) im Topspiel bei Hannover 96 die ersten beiden Tore. Zugleich beendete der 25-Jährige mit seinen Treffern in der 3. und der 14. Minute seine Torflaute von 567 Minuten. Der eingewechselte Christian Gomis (85.) legte in der Schlussphase nach.

Nach ihrem vierten Sieg nacheinander stehen die Schalker zumindest bis zum Sonntag auf Platz eins. Dann kann die SV Elversberg mit einem Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth wieder ganz nach vorn rücken. Hannover 96 muss aufpassen, nach nur einem Sieg aus den vergangenen Spielen den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht zu verpassen.

Schalke münzt Dominanz in frühe Tore um

Vor 49.000 Zuschauern in der ausverkauften Heinz von Heiden Arena dominierten die Gäste aus Gelsenkirchen die erste halbe Stunde. Mit starkem Pressing setzten sie den Gegner unter Druck und zwangen ihn zu Fehlern.

Sylla (3.) nutzte früh einen dieser Fehler. Elf Minuten Später hatte er keine Mühe, aus kurzer Entfernung nach einer Ecke den Ball per Kopf ins Tor zu befördern.

Erst nach etwa 30 Minuten kam Hannover besser ins Spiel und zu einigen Offensivaktionen. Pech für die Gastgeber, dass die Treffer von Mustapha Bundu (16.) und Benjamin Källman (35.) jeweils wegen Abseits abgepfiffen wurden.

Turbulenter Wiederbeginn nach der Pause

Die zweite Halbzeit begann turbulent und ein wenig kurios. Nach 13 Sekunden zeigte Schiedsrichter Martin Petersen wegen Handspiels durch den Schalker Vitalie Becker auf den Elfmeterpunkt für Hannover. Nach Studium der Videobilder nahm er die Entscheidung zurück. Anschließend versuchte der Stuttgarter Referee minutenlang, sein Headset wieder in Gang zu bringen. Letztlich musste es ausgetauscht werden.

In der Folgezeit setzten sich die Gastgeber in der Schalker Hälfte fest und drängten. Gefährliche Aktionen erspielten sie sich dabei kaum. In der Schlussphase machten die Schalke durch den Treffer von Gomis (85.) alles klar. Am Ende feierten die Gäste den vierten Zu-Null-Sieg nacheinander.