Zweitligist Bielefeld gewinnt das erste Heimspiel unter Neu-Trainer Oliver Kirch. Die Aufsteiger aus Cottbus müssen im zweiten Spiel die erste Niederlage hinnehmen. Bei den Gegentoren helfen sie mit.

Bielefeld (dpa) – Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat sein erstes Heimspiel unter dem neuen Trainer Oliver Kirch gewonnen. In der Schüco-Arena besiegten die Ostwestfalen den Aufsteiger Energie Cottbus durch drei Treffer von Joel Grodowski mit 3:0 (2:0). Einen weiteren Treffer, der nicht zählte, hatte Grodowski anfangs knapp aus dem Abseits erzielt.

Bei den Bielefeldern wechselte Kirch nach dem 1:2 in Karlsruhe in der Startelf zweimal, bei den Cottbusern Claus-Dieter Wollitz nach dem 3:1 gegen Hannover viermal. Mittelstürmer Erik Engelhardt hatte sich im Training schwer am Knie verletzt und fehlt lange. Seine Position übernahm Lucas Copado.

Grodowski profitiert von zwei Cottbuser Ballverlusten

Zwei der neuen Energie-Startspieler waren an den ersten beiden Gegentoren beteiligt. Nach einem Fehlpass von Fousseny Doumbia legte Arminias Henri Koudossou Grodowski das 1:0 auf (26.). Bevor Grodowski das 2:0 (37.) per Heber erzielte, verlor Dominik Pelivan als letzter Mann an ihn den Ball.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Cottbus den Druck, kam aber kaum zu Chancen. Bielefelds Benjamin Boakye schoss einen weiteren Ballverlust vom letzten Mann Pelivan am Tor vorbei. Nach einem Foul von Tolcay Cigerci an Isaia Young verwandelte Grodowski den Elfmeter zu seinem dritten Treffer (76.).

Bielefeld mit Rückenwind in den DFB-Pokal

Nächsten Samstag sind beide Clubs im DFB-Pokal gefordert. Cottbus empfängt am Mittag (13 Uhr) den Bundesligisten FC Augsburg. Bielefeld gastiert am Abend (18 Uhr) beim Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach.