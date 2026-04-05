Beim World Cup in Macau belegt die 33-Jährige aus Dachau Platz drei. Erst im Halbfinale ist gegen die Weltmeisterin aus China Endstation.

Macau (dpa) – Tischtennisspielerin Sabine Winter hat den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Beim World Cup in Macau belegte die 33-Jährige vom TSV Dachau den dritten Platz. «Es ist komplett verrückt, dass ich mit einer Bronzemedaille nach Hause fliegen darf», sagte Winter. Der World Cup ist im Tischtennis das wichtigste internationale Turnier nach den Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen.

Winters Siegeszug endete erst im Halbfinale. Dort war sie gegen die Titelverteidigerin und aktuelle Weltmeisterin Sun Yingsha aus China beim 0:4 (6:11, 6:11, 3:11, 5:11) aber ohne echte Chance.

«Gerade habe ich eine ordentliche Klatsche kassiert. Ich hätte gerne etwas mehr Widerstand geleistet, aber Sun Yingsha hat mich auseinandergenommen», sagte die Dachauerin unmittelbar nach der Niederlage: «Wenn ich in ein paar Stunden neben den besten Spielerinnen der Welt auf dem Podium stehen darf, wird das aber schon vergessen sein, und die Freude und der Stolz werden bei weitem überwiegen.»