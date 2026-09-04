Ein Remis, das keinem richtig hilft: Zweitligist Arminia gewann erst eines von vier Ligaspielen. Absteiger FC St. Pauli hat das Siegen sogar verlernt. Seit 15 Pflichtspielen gab es keinen Erfolg mehr.

Bielefeld (dpa) – Trotz eines Punktgewinns beim Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld hat sich die Sieglos-Serie des Absteigers FC St. Pauli verlängert. Während die Bielefelder bereits einmal gewonnen haben und beim 2:2 (1:1) ihren vierten Punkt holten, blieben die Fußballer aus Hamburg auch im vierten Ligaspiel sieglos. Sie holten aus drei Unentschieden drei Punkte und warten saisonübergreifend nun schon seit 188 Tagen auf einen Pflichtspielerfolg.

Im ausgeglichenen Duell zweier Zweitligisten, die in der ersten DFB-Pokal-Runde beide an einem drittklassigen Gastgeber gescheitert waren, erzielten Jannik Rochelt (13.) und Joel Grodowski (51.) für Bielefeld sowie Taichi Hara (20.) und Abdoulie Ceesay (65.) für St. Pauli die Tore zum gerechten Remis.

Letzter St.-Pauli-Sieg datiert vom 28. Februar

Die Arminia und ihr neuer Trainer Oliver Kirch holten im zweiten Heimspiel dieser Saison ihren vierten Punkt. St. Pauli hingegen hat in einem Pflichtspiel letztmals vor mehr als einem halben Jahr am 28. Februar (1:0 in Hoffenheim) gewonnen, damals noch in der Bundesliga. Seither siegte der Club nicht mehr in zehn Bundesliga- und vier Zweitliga-Spielen sowie einer Pokalpartie.

Die Hamburger sind unter ihrem neuen Trainer Marcel Rapp von allen Erst- und Zweitligisten aktuell sogar der einzige Club, der in dieser Saison noch kein einziges Pflichtspiel – also inklusive Pokal – gewonnen hat.