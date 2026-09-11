Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 bezwingt Arminia Bielefeld. Die Lilien können damit zumindest ein wenig aufatmen.

Darmstadt (dpa) – Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat am fünften Spieltag endlich seinen ersten Sieg verbucht. Die «Lilien» gewannen ihre Heimpartie gegen Arminia Bielefeld mit 2:1 (1:0).

Der Südkoreaner Ho-Jae Lee sorgte bei seinem Startelfdebüt schon in der dritten Minute für das Führungstor. Milan Smit verwandelte in der 86. Minute einen Handelfmeter für Darmstadt. Marius Wörl (59.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Arminia erzielt. Die Südhessen verlassen damit vorerst den letzten Tabellenplatz.

Smit sorgt für den ersten Saisonsieg

Vor 17.710 Zuschauern am Böllenfalltor setzten die «Lilien» ihre Gäste von Beginn an unter hohen Druck. Nach einem Fehlpass der Bielefelder bekam Noah Weißhaupt den Ball vor den Fuß und konnte ihn unbedrängt in die Mitte spielen, wo Lee nur noch einschieben musste.

Danach konzentrierten sich die Darmstädter zunehmend auf die Defensive, überließen den Arminen das Spiel und kassierten nach einem Freistoß folgerichtig das Gegentor. Der Weckruf verfehlte seine Wirkung nicht. Nach einer Ecke bekam Leon Jensen den Ball an den ausgestreckten Arm, und Smit verwandelte den Strafstoß sicher.