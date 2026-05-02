Trainer Tim Walter hat Holstein Kiel vor dem Abstieg gerettet. Das steht nach dem Sieg gegen Braunschweig auch rechnerisch fest.

Kiel (dpa) – Holstein Kiel hat den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga vorzeitig geschafft. Beim 2:0 (1:0)-Sieg gegen den Nordrivalen Eintracht Braunschweig gelang dem Erstliga-Absteiger mit seinem neuen Trainer Tim Walter bereits der vierte Erfolg in Serie.

Vor 15.034 Zuschauern im Holstein-Stadion schoss Phil Harres in der 31. und 87. Minute seine Saisontore acht und neun. Die Braunschweiger könnten dadurch an diesem Wochenende wieder auf den Relegationsplatz oder sogar auf einen direkten Abstiegsplatz zurückfallen.

Braunschweig zu harmlos

Dabei zeigte die Eintracht bis zum ersten Gegentor nach einer halben Stunde ein gutes Spiel. Jovan Mijatovic hatte schon nach 20 Sekunden die erste Torchance. Johan Gomez traf in der 20. Minute nur die Latte.

Doch wie so häufig in dieser Saison fehlte der Eintracht in den entscheidenden Momenten die Qualität. Vor dem schön herausgespielten 1:0 ließen die Braunschweiger der Kieler Offensive zu viel Platz.

Auch in der zweiten Halbzeit wurden die Niedersachsen mit zunehmender Spieldauer immer überlegener. Gefährlich wurden die Offensivaktionen aber so gut wie nie. In der 85. Minute köpfte der eingewechselte Faride Alidou aus guter Position über das Tor. Ansonsten standen die Kieler sehr sicher.