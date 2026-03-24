Die Ermittlungen gegen einen Ex-Mitarbeiter von Borussia Dortmund wegen sexuellen Missbrauchs betreffen inzwischen 17 Fälle. Staatsanwaltschaft und auch der Verein arbeiten weiter an der Aufklärung.

Dortmund (dpa) – Die Anschuldigungen gegen einen ehemaligen Mitarbeiter von Borussia Dortmund wegen Missbrauchsvorwürfen weiten sich aus. Mittlerweile wird in 17 Fällen zwischen den 1980er Jahren und dem Jahr 2017 wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Nötigung ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft Hagen auf dpa-Anfrage bestätigte. Zuvor hatten das «Redaktionsnetzwerk Deutschland» und die «Ruhr Nachrichten» berichtet.

Die Missbrauchsvorwürfe gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Fußball-Bundesligisten waren im vergangenen Herbst medial öffentlich gemacht worden. Ende des Jahres durchsuchte die Staatsanwaltschaft dann die Privatwohnung des Beschuldigten und stellte dabei technische Geräte sowie Datenträger sicher. Deren Auswertung dauere weiterhin an, ebenso wie die laufenden Ermittlungen, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Externe Aufarbeitung beim BVB läuft

Der BVB hatte sich im vergangenen Oktober in einer Stellungnahme zu den Vorwürfen geäußert. Demnach sei der Verein 2010 über einen Näherungsversuch eines Ex-Mitarbeiters an einem damals volljährigen Nachwuchsspieler in den 90er Jahren informiert worden. Dieser habe sich jedoch nicht erhärten lassen, da der Beschuldigte ihn bestritt und keine Anzeige erfolgte. 2023 sei ein weiterer Vorwurf bekanntgeworden, woraufhin der BVB das Beschäftigungsverhältnis mit dem Mitarbeiter sofort beendet habe.

Im November kündigte der Verein zudem eine unabhängige Aufarbeitung der Vorwürfe sexueller Übergriffe an. Dafür bat der Verein auch Betroffene um Mithilfe und Hinweise. Ein Sprecher teilte nun auf Nachfrage mit, dass die externen Untersuchungen mit der beauftragten Kanzlei weiter liefen und dabei auch mit der Staatsanwaltschaft kooperiert werde.