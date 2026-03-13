Das muss Liebe sein: Ein Teenager setzt sich ans Steuer eines Linienbusses. Er fährt damit über 100 Kilometer - dann chauffiert er seine Freundin zur Schule. Die Ermittler stehen vor einigen Rätseln.

Wiesbaden (dpa) – Ein 15-Jähriger hat in Wiesbaden einen Linienbus gestohlen, um damit rund 130 Kilometer bis nach Karlsruhe zu fahren – und dort seine Freundin zur Schule zu bringen. Den Bus hatte der Jugendliche am frühen Freitagmorgen auf dem Betriebsgelände eines Verkehrsbetriebs gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Er habe das Fahrzeug gewaltlos geöffnet und mit einem Generalschlüssel in Gang gesetzt.

«Wie er an den Schlüssel gekommen ist und warum er den Bus so gut fahren konnte, wissen wir noch nicht», sagte eine Polizeisprecherin. Unklar sei auch, warum er die 14 Jahre alte Freundin auf diese ungewöhnliche – und unerlaubte – Weise zur Schule brachte.

Bus blieb unversehrt

Das Fehlen des in der Nacht gerade erst vollgetankten Busses wurde gegen 6.00 Uhr am Morgen bemerkt. «Da man erst davon ausging, dass ein Busfahrer mit einem falschen Bus unterwegs sei, wurde der Vorfall erst gegen Mittag bei der Polizei bekannt.» Ermittlungen führten dann in Richtung Karlsruhe – wo eine Polizeistreife den Bus am Mittag bemerkte. Kurz zuvor hatte der 15-Jährige seine Freundin eingesammelt.

Der Jugendliche muss sich nun wegen Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizei übergab ihn an seine Erziehungsberechtigten. Der Linienbus blieb unbeschädigt.