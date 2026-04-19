Früh geführt. Mehrere Chancen vergeben. Trotzdem hat Hertha BSC in der zweiten Liga mal wieder einen wichtigen Sieg verpasst.

Braunschweig (dpa) – Hertha BSC hat in der 2. Fußball-Bundesliga wohl auch die letzte Aufstiegschance verspielt. Trotz früher Führung spielte der Tabellensechste nur 1:1 (1:0) beim Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig.

Nach dem 1:0 durch Fabian Reese (11. Minute) kassierten die Berliner den Ausgleich durch Max Marie (78.) in Unterzahl. Denn Toptalent Kennet Eichhorn sah in der 73. Minute nach einem Einsatz des Videobeweises die Rote Karte.

Anfangs deutete vor 22.861 Zuschauern alles auf einen Hertha-Sieg hin. Luca Schuler lief schon früh allein auf das Braunschweiger Tor zu und wurde von Ron-Thorben Hoffmann im Strafraum gefoult. Der Eintracht-Keeper sah nur die Gelbe Karte und hielt auch den Elfmeter von Reese. Mit dem Nachschuss traf der Hertha-Kapitän jedoch zum 1:0.

Hertha verpasst zweites Tor

Nach diesem Tor vergaben die Berliner mehrere gute Chancen, um dieses Spiel frühzeitig zu entscheiden. Zweimal galt das für Reese (24./30.). Schuler traf sogar nur Pfosten (34.) und Latte (60.).

Das rächte sich und das hielt die Braunschweiger im Spiel. Ab dem Ende der ersten Halbzeit kamen sie dem Ausgleich immer näher. Florian Flick (45.+3/45.4) vergab noch vor der Pause zwei gute Möglichkeiten. Lino Tempelmann (55.) und Jovan Mijatovic (62.) scheiterten nach dem Wechsel an Hertha-Torwart Tjark Ernst. Maries Tor fiel verdient.