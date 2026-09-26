Werder Bremen feiert den 100. Geburtstag des Weserstadions. Mit dabei sind ein prominenter Gegner - und eine Legende auf der Trainerbank.

Bremen (dpa) – Im Alter von 88 Jahren hat Otto Rehhagel noch einmal ein kurzes Comeback als Trainer gefeiert. Aus Anlass des 100. Geburtstags des Bremer Weserstadions coachte der frühere Meistertrainer zusammen mit Thomas Schaaf ein Legenden-Team von Werder Bremen. Ailton, Diego, Per Mertesacker und Co. traten im Weserstadion gegen die Altstars von Real Madrid an.

«Wir freuen uns alle, dass Otto dabei ist. Er hat hier Geschichte geschrieben», sagte Schaaf. «Er hat uns geprägt, Titel geholt und etwas Außergewöhnliches entwickelt. Wir wären alle froh, wenn wir mit 88 Jahren so fit wären und immer noch so eine Begeisterung versprühen wie Otto.»

Erinnerung an magische Europacup-Nächte

Rehhagel trainierte Werder das erste Mal 1976 und später in der besonders erfolgreichen Zeit von 1981 bis 1995. Mit den Bremern gewann er zweimal die deutsche Meisterschaft, zweimal den DFB-Pokal sowie 1992 den Europapokal der Pokalsieger.

In seine Ära an der Weser fielen auch zahlreiche Europacup-Abende, für die das Stadion berühmt wurde: die Aufholjagden gegen Spartak Moskau (6:2 nach 1:4 im Hinspiel), BFC Dynamo (5:0 nach 0:3 im Hinspiel) oder RSC Anderlecht (5:3 nach 0:3-Rückstand).

Der 65 Jahre alte Schaaf war zunächst Rehhagels Spieler in Bremen, ehe er als Werder-Trainer 2004 selbst die Meisterschaft gewann. Die meisten Spieler in Werders Legenden-Team wurden früher von Rehhagel trainiert: Auch Torsten Frings, Ivan Klasnic, Andreas Reinke oder Naldo liefen am Samstagabend noch einmal im Weserstadion auf. Für Real spielten unter anderem der Portugiese Pepe, der Franzose Claude Makélélé und der Argentinier Esteban Cambiasso.