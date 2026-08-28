Zweites Heimspiel, zweite Niederlage, wieder kein eigenes Tor: Für den VfL Bochum geht die Saison nicht so gut los. Aufsteiger VfL Osnabrück feiert den ersten Sieg. Und am Mittwoch kommen die Bayern.

Bochum (dpa) – Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat auch sein zweites Heimspiel im Ruhrstadion ohne eigenen Treffer verloren. Nach einem 0:1 zum Auftakt gegen Hertha BSC unterlagen die Bochumer auch dem VfL Osnabrück mit 0:1 (0:1). Zwischenzeitlich hatte der Revierclub in Braunschweig 1:0 gewonnen.

Für den Aufsteiger Osnabrück war es nach zwei Niederlagen der erste Sieg. Ismail Badjie erzielte den Siegtreffer schon in der 4. Minute. Nach sieben Gegentreffern binnen zwei Spielen hielt das Team sein Tor diesmal sauber.

Bei Bochum starteten mit Mats Pannewig (21) und Tom Meyer (18) zwei junge Spieler auf der Doppel-Sechs. Bei Osnabrück fehlte Angreifer David Kopacz. Der Club hatte gepostet: «David Kopacz befindet sich in Gesprächen mit einem anderen Verein und ist deshalb nicht Teil des Spieltagskaders.» Für ihn startete im offensiven Mittelfeld der aus Heidenheim gekommene Adrian Beck.

Osnabrücks Beck trifft mit einem Schuss beide Pfosten

Badjie (20) schockte die Gastgeber früh mit einem 16-Meter-Schlenzer zum 1:0 (4.). Anschließend hatten die Bochumer Glück, dass Beck für die Gäste in der 34. Minute mit einem Schuss gleich beide Pfosten traf. Becks vermeintlicher Treffer zum 2:0 wurde wegen Abseits korrekterweise zurückgenommen (41.).

Auch in der zweiten Halbzeit blieben dominante Bochumer gegen gut stehende Gäste zu harmlos und verpassten trotz besser werdender Chancen den Ausgleich. In der 86. Minute traf Philipp Hofmann mit einem Kopfball die Latte.

Am kommenden Mittwoch empfangen die Osnabrücker zum DFB-Pokal-Erstrundenspiel den FC Bayern an der Bremer Brücke (20.45 Uhr/ARD, Sky).