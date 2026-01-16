Magdeburg gelingt ein optimaler Start in das neue Fußballjahr. Eintracht Braunschweig hat gegen das Team aus Sachsen-Anhalt nichts auszurichten.

Braunschweig (dpa) – Der 1. FC Magdeburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller gemacht. Durch das souveräne 3:0 (1:0) bei Eintracht Braunschweig startete der FCM nach der kurzen Winterpause perfekt ins neue Jahr. Mateusz Zukowski (41. Minute), Baris Atik (79.) und Maximilian Breunig (90.) erzielten die Tore.

Damit endete Braunschweigs kleine Serie, die Eintracht hatte vor dem Jahreswechsel viermal nacheinander nicht verloren. Beide Teams haben nach dem 18. Spieltag nun 20 Punkte auf dem Konto, Magdeburg liegt aufgrund der besseren Tordifferenz als Tabellen-13. aber knapp vorn.

Braunschweig enttäuscht auf ganzer Linie

Schon in der ersten Minute hätte Zukowski das Team von Trainer Petrik Sander in Führung bringen können, doch Eintracht-Keeper Ron-Thorben Hoffmann war rechtzeitig zur Stelle. Nach einer lange Zeit ereignisarmen ersten Halbzeit, in der Braunschweig offensiv überhaupt keine Ideen hatte und enttäuschte, fiel doch noch das 1:0. Zukowski staubte ab, nachdem Hoffmann zuvor noch einen Schuss von Atik abgewehrt hatte.

Braunschweigs neuer Offensivspieler Faride Alidou wurde in der Halbzeitpause direkt wieder ausgewechselt. Die Leihgabe vom 1. FC Kaiserslautern überzeugte nicht, für ihn kam Sidi Sané.

Doch auch nach den taktischen Umstellungen bestimmte Magdeburg die Begegnung. Braunschweig stieß spielerisch an die Grenzen und konnte auch im weiteren Spielverlauf nichts ausrichten. Atik sorgte mit einem clever platzierten Schuss für die Entscheidung, ehe auch der eingewechselte Breunig noch spät traf.