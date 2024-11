Plus Washington

Vor den US-Wahlen: „Viele sehnen sich nach Recht und Anstand“ – Gastbeitrag von Soziologe aus Oberwesel

Von Michael Jäckel

i Die demokratische Präsidentschaftskandidatin und US-Vizepräsidentin Kamala Harris spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung vor dem Schriftzug "Freedom" (Freiheit). In dieser Woche entscheidet sich, ob sie oder Donald Trump die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten gewinnen wird. Foto: kyodo/dpa

Der aus Oberwesel stammende Soziologe Michael Jäckel war im Oktober 2024 zwei Wochen lang an der Georgetown University in Washington, D.C.zu Gast. Seine Eindrücke aus dieser Zeit hat er für unsere Zeitung in einem Gastbeitrag zusammengefasst.