Überstunden in der Krise: Wie Arbeitsagenturen von der Antragsflut getroffen werden

seit Sonntagabend stehen Anträge für die Corona-Soforthilfen der Bundesregierung auf dem Portal der rheinland-pfälzischen Investitions- und Strukturbank. Fast schon erwartungsgemäß ächzten die Server der ISB, weshalb auch Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammern und das Wirtschaftsministerium die Vorlage auf ihren Internetseiten hochgeladen hatten. Der Andrang war groß: Insgesamt 33.000 der ungefähr 150.000 Kleinunternehmer und Selbstständigen haben bis Dienstag einen Bundeszuschuss erbeten. Doch neben positiven Rückmeldungen kursierte auch Kritik – speziell in den sozialen Netzwerken. Ein Großteil beruhte auf einem Missverständnis.

„Im ersten Entwurf der Vollzugshinweise des Bundes war eine Einbeziehung vorhandener liquider Mittel in die Bedarfsberechnung der Soloselbstständigen und Kleinunternehmen vorgesehen“, erklärte die ISB auf Anfrage unserer Zeitung. Will heißen: Unternehmer sollten erst angesparte Barmittel aufbrauchen, ehe sie Hilfen beantragen dürfen. Diese Regelung machte auch die Runde, weil sie für die saarländischen und bayerischen Landessoforthilfen galt, die schon seit einiger Zeit beantragt werden können. In den Verhandlungen zwischen Bund und Ländern, die erst am Sonntagnachmittag abgeschlossen wurden, wurde dieser Grundsatz aber gekippt. Laut ISB auch auf Drängen der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Nun gilt: Wer seine laufenden Kosten (ausgenommen: Personalkosten) für die kommenden drei Monate nicht mit Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb decken kann, ist förderfähig.

Auch diverse Einzelunternehmer, vor allem aus dem kulturellen Bereich, wendeten sich an unsere Zeitung. Ihre Kernkritik: Das Programm des Bundes laufe ins Leere. Was ihnen Probleme bereitet, findet sich in den „FAQ“ der ISB unter einer etwas sperrigen Formulierung: „Die Corona-Soforthilfe des Bundes fördert lediglich Liquiditätsengpässe im Bereich der Betriebskosten.“ In der Realität bestreiten gerade Soloselbstständige von ihren Einnahmen allerdings auch ihren Lebensunterhalt. Doch private Ausgaben des Unternehmers – „beispielsweise private Mietkosten, Versicherungen“ – sind mit diesem Passus explizit ausgeschlossen. Das bedeutet zugespitzt: Ein Künstler oder freier Journalist dürfte zwar die Miete für sein Atelier oder Büro zahlen und Raten für Computer oder Kamera, aber nicht sein eigenes Mittagessen. Ebenfalls problematisch: Wer sein Gewerbe nur nebenberuflich betreibt, ist von den Mitteln ausgeschlossen – laufende Kosten hin oder her.

Weil am heutigen Mittwoch mit dem Monatswechsel in vielen Unternehmen Zahlungen fällig werden, steht auch die Frage nach der Geschwindigkeit der Bearbeitung immer wieder im Raum. Am Montagmorgen kam es angesichts der hohen Serverauslastung zu teilweise längeren Wartezeiten. Den Antrag selbst dürfte jeder Unternehmer binnen weniger Minuten ausfüllen können. Die ISB fordert nur wenige Unterlagen an, die Antragssteller müssen ihren Bedarf lediglich versichern, können allerdings im Nachhinein wegen Subventionsbetrug belangt werden.

Waren andere Länder schneller? Die Vollzugsvereinbarung zwischen Bund und Ländern wurde erst am Sonntagnachmittag getroffen. Allerdings: Einige Länder hatten mit eigenen Programmen die Bundeshilfen praktisch vorfinanziert. Im Saarland führte das jedoch dazu, dass für das Bundesprogramm selbst am Dienstagnachmittag noch kein Antragsverfahren verfügbar war. Dort müssen also offiziell noch immer liquide Mittel aufgebraucht werden, bevor Landesgeld zur Verfügung steht. Aus Nordrhein-Westfalen hingegen gibt es Berichte über positive Bescheide innerhalb von fünf Minuten.

Carsten Zillmann