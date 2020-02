Berlin/Köln

Trotz Navis und Smartphones: Staunachrichten sterben (noch) nicht aus

Nach den Radionachrichten kommt der Moment von Deutschlands Orten abseits der Millionenstädte. Oyten an der A 1, Walldorf an der A 5, Neuss-Uedesheim an der A 46, Neuenstadt am Kocher an der A 81. Wie oft man im Deutschlandfunk solche Orte oder Namen von Autobahnkreuzen schon hörte. Am Küchentisch, im Auto, im Büro. Elf Kilometer Stau, acht Kilometer zäh fließender Verkehr, zwölf Kilometer stockend. Seit mehr als einem halben Jahrhundert sind Verkehrsmeldungen Teil dieses bundesweiten öffentlich-rechtlichen Radioprogramms. Von diesem Samstag, 1. Februar, an, wird das Vergangenheit sein: Nie mehr Bovert an der A 57 – das liegt in Nordrhein-Westfalen –, nie mehr Autobahnkreuz Weinsberg in Baden-Württemberg.

Anna Ringle Lesezeit: 4 Minuten