Spät reagiert: War der Ski- und Spaßort Ischgl eine Brutstätte des Coronavirus?

Ischgl

War der beliebte Tiroler Skiort Ischgl eine für Europa maßgebliche Brutstätte des Coronavirus? Die Après-Ski-Bar „Kitzloch“ soll das Epizentrum gewesen sein: Ein dort beschäftigter Barkeeper hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und anschließend vermutlich unzählige Touristen, vor allem aus Skandinavien und Deutschland, angesteckt. Darunter mindestens ein Tourist aus Betzdorf und eine Touristin aus Birkenfeld.

dpa/jo Lesezeit: 2 Minuten

Isländische Behörden hatten bereits am 5. März wegen vieler erkrankter Urlaubsheimkehrer das Skigebiet Ischgl zur Risikozone erklärt. In Norwegen wurden zwei Tage später verdächtige Heimkehrer aus dem Paznauntal positiv getestet. Mehr als jeder zweite erkrankte Norweger und jeder dritte Däne gibt inzwischen an, sich in Österreich infiziert zu haben.

Auch in Norddeutschland häufen sich die Fälle – ebenso im Ostalb-Kreis in Baden-Württemberg (Aalen): Der Kreis hat eine eigene E-Mail-Adresse, ischgl@ostalbkreis.de, eingerichtet: für die rund 200 Skiurlauber, die aus dem Kreis nach Ischgl gereist waren. Nun telefonieren Feuerwehrleute den Rückkehrern hinterher, um ihre Kontaktpersonen zu erfahren. Die Schulen schloss der Kreis bereits früher, als der Rest des Landes.

Die Tiroler Landessanitätsdirektion reagierte auf die Probleme erst spät. Es wäre „aus medizinischer Sicht eher unwahrscheinlich“, dass Gäste der Kitzloch-Bar sich infiziert haben könnten, hieß es zunächst. Bis zur Schließung des Lokals vergingen Tage und erst am 13. März, also über eine Woche nach den ersten Erkenntnissen, wurden Ischgl und das Paznauntal wegen der vielen Infektionsfälle zur Sperrzone erklärt. Nur Urlauber konnten das Gebiet noch verlassen.

Das österreichische Bundesland Tirol steht unterdessen wegen seines Krisenmanagements im Kampf gegen das neuartige Coronavirus zunehmend in der Kritik. Landeschef Günther Platter wies am Dienstag Vorwürfe zurück, die Behörden hätten nicht schnell und konsequent genug reagiert. Das Land habe „das Menschenmögliche getan, dass es nicht ein komplettes Chaos gegeben hat“.

Die Tageszeitung „Der Standard“ berichtet, dass zahlreiche Touristen in andere Teile Tirols hätten reisen und dort in Hotels hätten einchecken können. Eigentlich hätten sie das Land direkt verlassen müssen. „Wir haben mit einem Phänomen zu tun, wo wir nicht wissen, wie sich das Gesamte alles auswirkt. Nicht nur wir in Tirol, sondern weltweit. Wir werden jeden Tag dazu lernen“, sagt der Landeschef.

Ischgl hat 1600 Einwohner und wird jährlich zählt mehr als eine Million Übernachtungen pro Jahr. Mit Millionen Kubikmetern Kunstschnee und vielen Veranstaltungen lockt der Ort die Touristen.

Erster Coronafall im Landkreis Birkenfeld ist bestätigt – Rückkehrerin aus Ischgl

Bestätigt: Erster Corona-Infizierter im AK-Land – aus Ischgl zurückgekehrt

Bericht in „T-Online“: Ischgl war die heimliche Virus-Drehscheibe in Europa

Bericht „Der Standard“: Viele Urlauber aus den Quarantänegebieten blieben in Tiroler Orten

Bericht im „Spiegel“: Die Brutstätte

Video-Mitschnitt der Pressekonferenz auf Facebook