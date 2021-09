Regensburg/Rheinland-Pfalz

Reformprozess in der katholischen Kirche: Konservative Gruppe kommt vom Synodalen Weg ab

Regensburg. Dass dieser Weg steinig sein würde, war von Anfang an klar. Doch nun sieht es nach rund zwei Jahren so aus, als führe der Reformprozess in der katholischen Kirche in Deutschland, der Synodale Weg, nur im Kreis – zurück auf Start. Denn kurz vor der zweiten großen Synodalversammlung mit 230 Teilnehmern am 30. September in Frankfurt scheinen Liberale und Bewahrer sich so unversöhnlich gegenüberzustehen wie eh und je.