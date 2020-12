Kommentar zur Krise: Gesund ist nur eine Politik der Vernunft

Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 19:02 Uhr

Christian Kunst zur Gefahr einer zweiten Corona-Welle

Nun ist es bei Facebook wie auf dem Schulhof: Die lauten Krakeeler wollen die schweigende Mehrheit nur einschüchtern. Und wer pöbelt und brüllt, ist selten im Recht. Doch das Gefährliche an diesem Stimmungsumschwung lässt sich eher mit dem Bild eines Marktplatzes beschreiben: Wenn der lärmende Marktschreier seine Ware, also seine Meinung gut anpreist, scharen sich schnell die Massen um ihn. Man erinnere sich nur an die Vorgänge um die Heinsberg-Studie des Virologen Hendrik Streeck, die von PR-Experten und NRW-Regierungschef Armin Laschet für ihre Zwecke vereinnahmt wurde.

Fakten, auf die sich die Bundesregierung beruft, sind als Gegenmittel oft nicht wirkmächtig genug. In einer Zeit, in der die Bürger laut Umfragen zunehmend Ermüdungserscheinungen zeigen, sehen emotional argumentierende Scharlatane ihre Chance. Sie machen sich ein Grundproblem zunutze, das der Kampf gegen das Coronavirus mit dem gegen den Klimawandel teilt: Gehandelt werden muss bereits, wenn noch verhältnismäßig wenige leiden, weil die Folgen des eigenen Handelns erst später spürbar werden. Bei beiden Menschheitskrisen muss man sich daher auf Modelle und Simulationen verlassen. Treten deren Vorhersagen nicht ein, entsteht schnell die Haltung: Siehste, ist doch alles ganz harmlos. Immerhin gibt es in der Corona-Krise zwei Vorteile: Spürbar werden die Auswirkungen des (Nicht-)Handelns meist schon nach zwei Wochen, und es ist ein Ende der Krise in Sicht, nämlich dann, wenn es wirksame Medikamente und einen Impfstoff gibt.

Es ist klar, dass die Zeit bis dahin für die Politik immer zäher werden wird, weil die psychologischen und wirtschaftlichen Nebenwirkungen der Eindämmungsstrategie gewaltig sind. Doch jeder Psychologe würde wohl dazu raten, den Verstand, die Vernunft anzusprechen. Deshalb kann man Kommentatoren in ausländischen Medien nur zustimmen: Es war nicht immer gut, aber in dieser Krise ist es ein Segen, dass Deutschland nicht von einem populistischen Krakeeler, sondern von einer gelassen handelnden Physikerin regiert wird. Die Zahlen sprechen für sich.

