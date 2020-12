Archivierter Artikel vom 01.07.2020, 19:37 Uhr

Neuwied

Kommentar zur Diskussion über den Umgang mit der AfD: Eine fatale Debatte

Es gibt Konflikte in der Politik, die sind unlösbar. Die Causa Mang gehört dazu. Es herrscht zu Recht Einigkeit, nicht mit einer Partei zu paktieren, der in Teilen gesichert rechtsextremistische Bestrebungen attestiert wurden. Es herrscht aber zu Recht auch Einigkeit, dass die Politik Schaden von Bürgern abwenden muss. Dieses Dilemma lässt sich in Neuwied für Grüne und CDU nicht auflösen.