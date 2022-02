Kommentar zur Debatte um RKI-Chef Lothar Wieler: Scholz lässt sich von der FDP vorführen

In Krisenzeiten brauchen die Menschen Orientierung. Klare Kante von glaubwürdigen und kompetenten Führungspersönlichkeiten. Trotz aller Anfeindungen und Querschüsse hat es diese Führung während des Großteils der Corona-Pandemie gegeben.

Die damalige Kanzlerin Angela Merkel und Wissenschaftler wie der Virologe Christian Drosten und der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, haben vielen Menschen Halt und Orientierung gegeben. Ohne diese Felsen in der Brandung der Pandemie wäre es deutlich schwieriger zu erreichen gewesen, dass eine überwältigende Mehrheit der Deutschen so vernünftig und solidarisch handelt.

Die Befolgung der Corona-Regeln, das Einhalten der einschneidenden Corona-Beschränkungen und die große Bereitschaft zum Impfen basieren nicht nur auf der eigenen Ratio – sie bedürfen auch der steten Vergewisserung durch politische und wissenschaftliche Instanzen. Und Normen brauchen auch die Reibung des Infragestellens. Nur wenn Politik und Wissenschaft dies zulassen, entfalten Vorschriften Wirkung. Insofern war und ist es immer klug, die Corona-Politik auch sehr grundsätzlich zu hinterfragen, wie dies immer wieder geschehen ist.

Etwas ganz anderes ist es jedoch, Führung und Orientierung im Interesse einer frei diffundierenden Debatte völlig preiszugeben. Genau darauf steuert die Ampelregierung von Olaf Scholz (SPD) gerade zu. Schon vor Beginn der Regierungszeit ließ es der Kanzler zu, dass zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung die Corona-Strategie ganz wesentlich von der FDP bestimmt wird – oftmals gekontert von den Grünen. Jüngstes Beispiel ist die öffentliche Demontage von RKI-Chef Wieler durch den designierten FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. In der Opposition wäre dies das übliche Geklappere der Liberalen gewesen, als Regierungspartei ist so etwas schon ein starkes Stück, ein Affront auch gegen Kanzler Scholz.

Allerdings lädt er die FDP-Provokateure dazu förmlich ein. Scholz scheint Führung so zu interpretieren, dass er die Streithähne wie einst Merkel erst mal kämpfen lässt, um dann zu schlichten. Doch die Altkanzlerin hat sich diese Rolle mühsam erkämpft. Scholz nimmt diese Autorität in Anspruch, bevor er sie sich überhaupt erarbeitet hat.

Um nicht missverstanden zu werden: Wieler ist alles andere als sakrosankt, seine Kommunikation war zuletzt sehr unglücklich. Doch harte Kritik und Debatten sind das eine. Wenn es ein Kanzler aber zulässt, dass eine Regierungspartei jemanden wie Wieler politisch für quasi vogelfrei erklärt, dann stellt sich die Frage, ob Scholz auch führen kann, wenn Führung nicht bestellt wird. Dann stellt sich die Frage, wie krisenfest der Kanzler ist.

