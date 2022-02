Kommentar zum neuen Kurs Deutschlands: Ein historisches Aufwachen und was daraus folgen muss

Und was mindestens ebenso wichtig ist: Sie war wuchtig genug, um berechtigte Empörung über Deutschlands Zögern vor allem bei der Frage des Swift-Zahlungssystems zumindest vorläufig beiseite zu wischen. Wer sich, wenn der Krieg am Dnepr (hoffentlich bald) beendet ist, daran erinnert, wer sich in Zeiten der Not wie verhalten hat – das steht allerdings weiterhin auf einem ganz eigenen Blatt.

Aber jetzt sitzen wir erst einmal auch nach dem Wochenende der zu lange verdrängten Wahrheiten weiterhin im hellen Licht der Realität und fragen uns, warum eigentlich erst Putins Krieg uns so brutal klarmachen musste, dass manche ach so eherne Konstante im Handeln mancher deutschen Regierung der jüngeren Vergangenheit nicht mehr war als eine mit guten Geschäften erkaufte Lebenslüge. Geschäfte, die im Übrigen zwar nicht einzig und allein, aber durchaus maßgeblich zum Füllen der Putin'schen Kriegskasse beigetragen haben.

Scholz' fundamentale Rede

Ob der Kanzler seine fundamentale Ansprache auch ohne den immer größer werdenden Druck der Bilder aus Kiew und auch aus den Reihen der Koalitionspartner so gehalten hätte? Die Frage mag kleinlich und müßig klingen, aber sie ist weder das eine noch das andere. Olaf Scholz hat viele große und richtige Worte gesprochen. Ihnen müssen nun Taten folgen. Dies gilt für die Nachrüstung der Bundeswehr an zum Teil elementaren Positionen, dies gilt für Mitwirken an der atomaren Teilhabe der Nato mit modernem Fluggerät, und dies gilt für Flüssiggasterminals in Norddeutschland.

Für jeden Koalitionspartner werden einige heftige Kröten zu schlucken sein. Die Grünen werden ihre ökologischen und pazifistischen Grundsätze spreizen müssen, die Liberalen ihre finanz- und ordnungspolitischen. Die größte „Baustelle“ hat Olaf Scholz jedoch in der eigenen Partei. Und damit ist nicht Gerhard Schröder gemeint, für den man allmählich nichts anderes mehr als Mitleid empfinden muss. Nein, auch unter den Genossinnen und Genossen, die sich nicht schon mit Haut und Haaren an Putin verkauft haben, haben nicht alle die Größe etwa eines Matthias Platzeck und geben wie er zu, dass sie sich in Putin massiv geirrt haben. Manche fressen wie Fraktionschef Rolf Mützenich oder Manuela Schwesig auch nur tonnenweise Kreide. Die Reaktion des ukrainischen Botschafters darauf war deutlich genug und muss deshalb hier nicht wiederholt werden.

Deutschland muss Glaubwürdigkeit behalten

Neben allem, was jetzt unmittelbar zu tun ist, geht es also darum, dass Deutschland Kurs und vor allem Glaubwürdigkeit behält beziehungsweise wiederfindet. Der Kanzler hat dies verstanden. Spät und unter dem Druck der Ereignisse, aber nicht zu spät. Und – das ist die gute Nachricht – es wird noch genug Themen geben, über die man auch wieder zur Lokomotive werden kann, die andere mitzieht. Nicht nur Deutschland, sondern Europa als Ganzes wird gerade wach.

Ein sich weiterhin in falschen Schlaf wiegendes Deutschland kann man weder in Kiew noch in Brüssel gebrauchen. Wolodymyr Selenskyj sendet etwa flammende Appelle für einen raschen Eintritt seines Landes in die EU. Die Antwort darauf wird schwierig genug sein. Aber mit Deutschland als neuerlichem obersten Bedenkenträger wäre sie noch schwieriger. An diesem und anderen Themen werden wir uns selbst und unseren Partnern auf offener Bühne zu beweisen haben, dass der radikale Kurswechsel vom Wochenende nicht nur ein Lippenbekenntnis war. Sondern vielmehr das längst überfällige Eingeständnis, dass man als wirtschaftlich stärkste Nation Europas nicht länger der politisch so bequemen Selbstverzwergung frönen darf und will.

