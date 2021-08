Kommentar zum Handeln der Politik in den Großkrisen: Dieses Land hätte Besseres verdient

Drei Großkrisen bestimmen derzeit die politische Agenda und damit auch den Wahlkampf: Corona, Klimawandel, Afghanistan. Dass aus allen drei Krisen innerhalb weniger Monate Katastrophen wurden – mit Tausenden Toten in Krankenhäusern und Pflegeheimen, mindestens 133 Opfern im Ahrtal und noch ungezählten Toten in Afghanistan –, ist auch die Folge des Versagens und Zauderns politischer Entscheidungsträger.

Keine der in Bund und Ländern regierenden Parteien kann sich davon freisprechen. Es ist für das Ansehen der politischen Elite desaströs, dass Verantwortung für diese fatalen Entscheidungen nur noch abgeschoben wird. Rücktritte scheinen aus der Mode gekommen zu sein. So kurz vor der Wahl, mag man entgegnen, mögen sie auch wenig bewirken. Aber immerhin würden Rücktritte den Bürgern das Signal geben, dass man Verantwortung übernehmen will, anstatt dies nur vorzugeben.

Stattdessen setzt sich in jeder neuen Krise ein altes Muster fort: Trotz Warnungen von Wissenschaftlern und Analysten handelt Politik erst dann, wenn es längst zu spät ist. Oft geschieht dies mit Blick auf Umfragen oder Wahlen. Wer so handelt und damit Menschenleben riskiert, der muss sich auch als Demokrat die Frage gefallen lassen, was ihn noch von einem rein impulsgesteuerten Populisten wie Donald Trump unterscheidet und wo die Grenze zu Autokraten verläuft, die bewusst über Leichen gehen.

So spricht vieles dafür, dass die Bundesregierung wegen einer befürchteten neuen Flüchtlingswelle so lange mit der Evakuierung afghanischer Ortskräfte gezögert hat. Dieses Zögern kostet Menschenleben. Und die Flüchtlingswelle kommt jetzt trotzdem, aber eben ungeordnet.

Es mag Zeiten gegeben haben, als ein solches Zögern und Pokern der Politik „nur“ Milliarden Euro an Steuergeld gekostet hat. Die Corona-Krise, die Flutkatastrophe an der Ahr und jetzt die Tragödie am Kabuler Flughafen lehren die Politik aber, dass Verantwortung heute oft bedeutet, darüber zu entscheiden, ob Menschen leben können oder sterben müssen.

Vor diesem Hintergrund wird einem mit Blick auf die Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl angst und bange. Weder Annalena Baerbock noch Armin Laschet wünscht man sich an den Schalthebeln der Macht, wenn es um Leben und Tod geht. In Merkels große Fußstapfen beim Krisenmanagement könnte allenfalls Olaf Scholz treten – als das geringste Übel.

Wenn man das gewaltige Maß an Courage, Engagement und Eigenverantwortung der Bürger bei Corona, Klima und Afghanistan betrachtet, dann kann man mit Blick auf die politische Elite nur sagen: Dieses Land, diese Bürger hätten Besseres verdient.

