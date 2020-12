Kommentar zu Krediten für die Gastronomiebranche: Haumanns Idee setzt die richtigen Anreize

Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 19:18 Uhr

Aktuell gibt es einen Trend: Wer unter Corona wirtschaftlich leidet, schreit nach dem Staat: „Geld her!“ Kurioserweise handelt es sich häufig um Gruppen, die sonst gern möglichst wenig mit just diesem Staat zu tun haben möchten. Gastronomen gehören dazu. Denn das Geld, das nun einige laut fordern und andere mit der „Bazooka“ verballern möchten, wird ja von ihnen erwirtschaftet. Haumann sagt: „Ich kann damit leben, wenn es keine Direkthilfen des Landes gibt. Ich will aber keinen Nachteil gegenüber den Nachbarn.“

Während Haumann manchmal übers Ziel hinausschießt – er hatte gar völlige Steuerfreiheit für seine Branche gefordert –, liegt er hier richtig. Die Unternehmen finanzieren ihre Ausfälle per Kredit. Das spart Steuergeld. Wenn sie anschließend wieder gute Umsätze erzielen, dürfen sie die Belastung abtragen, ohne dass der Staat zugreift. Er hat schließlich seine Zuschüsse gespart. Das klingt nicht nur nach einem fairen Deal, sondern verhindert auch Mitnahmeeffekte. Zuschüsse würden alle Wirte bekommen – auch diejenigen, deren Betrieb schon vor Corona in Schieflage war. Das Kreditmodell wagen nur Gastgeber, die an den eigenen Erfolg glauben. So funktioniert die Marktwirtschaft. Wichtig ist nun, dass auch die Banken, die 2008 mit reichlich Staatsgeld gerettet wurden, endlich Kredite vergeben.