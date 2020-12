Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 06:00 Uhr

Kommentar zu den Maßnahmen gegen das Coronavirus: Der Föderalismus verzweifelt an sich selbst

Markus Söder reicht es mit den unterschiedlichen Regeln in Deutschland. Es müsse nun bundeseinheitlich ein Bußgeld von 250 Euro her, so wie es in Bayern längst gelte, lautet der Appell des Ministerpräsidenten. Er bringt damit ein neues Beispiel für die Auswirkungen des Corona-Föderalismus in Deutschland. Die Flickschusterei geht inzwischen auch den Flickschustern selbst auf den Geist. Denn die jeweiligen Alleingänge der Bundesländer tragen dazu bei, das Vertrauen der Menschen in die Weisheit der politischen Vorgaben zu untergraben.