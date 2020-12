Archivierter Artikel vom 20.03.2020, 19:25 Uhr

Kommentar: Wir brauchen gute Nachrichten

Nichts macht uns so viel Spaß wie das Verbreiten guter Nachrichten. Und offenbar – das merken wir an Klickzahlen, Kommentaren und Leserreaktionen – ist der Bedarf nach diesen gerade in der aktuellen Corona-Krise so groß wie selten.