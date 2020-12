Kommentar: Wer trägt die Verantwortung für Kitas?

Archivierter Artikel vom 21.05.2020, 19:13 Uhr

Carsten Zillmann zum Umgang mit den Kindertagesstätten

Weshalb gibt es Kindertagesstätten? Es ist sicher nicht falsch zu behaupten, dass dort die Bildungskarriere beginnt. Sie sind aber auch nötig, um gesellschaftliche Ideale wie die Gleichberechtigung der Geschlechter umzusetzen. Nur wenn das Kind tagsüber betreut wird, können Frauen – und zumeist sind es eben Frauen – Karriere und Kind, wie es auf Wahlplakaten so gern heißt, vereinbaren. Von dieser Entwicklung profitiert natürlich auch die Volkswirtschaft. Kitas sind also Bildungsstätten, Wachstumsfaktoren und zugleich Vehikel einer Vorstellung von Gesellschaft. Außerdem sind sie der Sozialraum der Kinder. Erwachsene treffen Freunde in der Kneipe, am Grill oder auf dem Sportplatz. Kinder tun das in der Kita. Das Problem: Sie sind nicht Corona-kompatibel. Hubig ist schlicht ehrlich, wenn sie sagt: Kinder müssen in den Arm genommen werden, müssen getröstet werden. Abstandsregeln können nicht eingehalten werden.

Wer will sich diese Verantwortung aufbürden? Das Land tut es nur ein wenig. Das wird kritisiert. Nur: Das Land betreibt – im Gegensatz zu Schulen – keine Kitas. Träger sind kommunale Körperschaften und oft auch Kirchen. Der Begriff „Träger“ sagt es schon: Sie tragen nun auch einen großen Teil der Verantwortung. Das ist auch in Ordnung, wenn auch – gerade für manche Mitglieder der „kommunalen Familie“ – unbequem. Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister verlassen sich häufig und allzu gern auf Vorgaben aus Mainz, auf die man dann bei Ärger verweisen kann. Doch ihre Aufgabe besteht schlicht auch im Tragen von Kitas – und damit einhergehend Verantwortung.