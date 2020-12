Kommentar: Ein grünes Licht gibt es in dieser Krise vorerst nicht

Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 21:49 Uhr

Christian Kunst zur Einführung einer Corona-Ampel

Solche Szenen häufen sich, hört man immer wieder. Dies zeigt, worum es im bevorstehenden Corona-Herbst ganz wesentlich geht: Die Sensibilität für die Grundregeln in der Pandemie, Abstandhalten, Hygiene und Alltagsmasken, muss hoch bleiben, auch wenn die Lage nicht so dramatisch scheint. Doch wie bereits im Frühjahr ist in Nachbarländern wie Österreich oder Frankreich, wo die Zahl der Infektionsfälle drastisch steigt, zu beobachten, was auf Deutschland und Rheinland-Pfalz zukommen könnte. Das ist keine Panikmache, sondern purer Realismus. Schon jetzt nimmt die Zahl der älteren Patienten wieder zu. Je kälter und früher dunkel es wird, umso mehr wird sich das Leben nach innen verlagern. Wie bei jeder Infektionskrankheit wird die Zahl der Fälle und bei Corona auch der Toten wieder zunehmen.

Zwar mag es stimmen, dass wir im Gegensatz zum Frühjahr viel besser wissen, wie wir mit der Pandemie leben können. Doch zugleich liegt eine lange Zeit hinter uns, in der die Infektionszahlen gesunken sind und viele relativ unbeschwert sein konnten. Da ist es menschlich, dass sich viele locker gemacht haben. Aber leider nehmen immer mehr Menschen Corona auch auf die leichte Schulter. Vor diesem Hintergrund ist von der Politik vor allem psychologisches Feingefühl gefragt. Gefordert sind nicht Zwang und neue Verbote, sondern Transparenz, damit die Bürger eigenverantwortlich und verantwortungsbewusst handeln können.

Eine Corona-Ampel, wie sie die rheinland-pfälzische Landesregierung plant, hat da einige Vorzüge. Denn sie übersetzt die komplizierten und manchmal auch irreführenden Werte wie Infektionszahlen, Reproduktionszahl oder verfügbare Intensivbetten in eine einfache und leicht verständliche Farbenlehre. Daher kann die Corona-Ampel ein sinnvolles Element einer Strategie zur Eindämmung der Pandemie sein. Man sollte nur kommunizieren, dass es in dieser Krise bis auf Weiteres – bis ein Impfstoff und/oder eine wirksame Therapie vorhanden ist – kein grünes Licht geben kann. Sollte die grüne Ampel eher zu mehr Leichtsinn führen, muss dieses Experiment sofort gestoppt werden.