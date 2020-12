Archivierter Artikel vom 19.05.2020, 19:29 Uhr

Kommentar: Der Tourismus braucht einen Schutzschirm

Die heimische Tourismusbranche scharrt schon längst mit den Hufen, möchte endlich wieder loslegen und das tun, was sie am besten kann: Gästen aus Deutschland und aus der ganzen Welt unvergleichlich schöne Tage in Rheinland-Pfalz bescheren. Doch goldene Zeiten brechen nicht von allein an oder einfach deshalb, weil Hotels, Gasthäuser, Pensionen oder Museen jetzt endlich wieder öffnen dürfen.