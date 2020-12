Kommentar: Corona-Krise deckt viele Fehler auf

Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 19:43 Uhr

Christian Kunst zu den Folgen der Virus-Epidemie

Sollten sich die Zustände, die Notfallmediziner und andere Ärzte aus dem besonders betroffenen Kreis Heinsberg berichten, bald in anderen Regionen wiederholen, dann dürfte sich aus der Chance sogar ein Zwang zur möglichst schnellen Erneuerung der Patientenversorgung ergeben. Immer deutlicher wird, dass wir uns das Nebeneinander von ambulanten und stationären Strukturen gerade in ländlichen Gebieten einfach nicht mehr leisten können. Das Verhalten der Patienten in der Corona-Krise zeigt, dass sie diese Parallelstrukturen nicht wollen und auch nicht mehr verstehen. Sie suchen Hilfe. Das Gesundheitssystem orientiert sich jedoch nicht an ihren Bedürfnissen, sondern an den Lobbyinteressen von Krankenhäusern und Kassenärzten sowie dem Kirchturmdenken der Bundesländer. Allein der wachsende Fachkräftemangel bei Ärzten und Pflegekräften und die zunehmende finanzielle Schieflage vieler Kliniken sprechen für ein Umdenken.

Eine Krise oder gar Katastrophe hat den Vorteil, dass die Fehler eines Systems ganz deutlich offengelegt werden. Und das sind in der aktuellen Corona-Krise im Wesentlichen zwei: die Notfallversorgung und die fehlende Zentralisierung der Patientenversorgung. Es ist ein Irrwitz, dass es in Deutschland immer noch zwei Notfallnummern gibt, an der die Politik selbst jetzt noch unbedingt festhalten will. Und es ist noch aberwitziger, dass es bislang nicht gelungen ist, die abgestufte Notfallversorgung von Bereitschaftsärzten bis hin zu Rettungsdienst und Notärzten aus einem Guss zu organisieren. Patienten müssen gerade in der Corona-Epidemie unter einer Nummer Experten erreichen, die sie an die richtige Adresse verweisen. Ebenso wichtig wird es sein, die Gesundheitsversorgung auf dem Land als gemeinsame Aufgabe von Kassenärzten und Kliniken zu organisieren und auch aus einem Topf zu finanzieren. Gerade in Katastrophen und Krisen sind diese Strukturen enorm wichtig, um den großen Klinikzentren Entlastung zu verschaffen. Doch wenn wir so weitermachen wie bisher, setzen wir die gesamte Gesundheitsversorgung aufs Spiel. Das ist dann eine wirkliche Krise.