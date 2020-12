Kommentar: Auch in Deutschland müssen wir über Alltagsrassismus reden

Archivierter Artikel vom 11.06.2020, 18:26 Uhr

Jessica Pfeiffer zu Rassismus im Alltag

Solche Gespräche führe ich schon mein Leben lang. Ich bin halb schwarz, habe krause Locken und eine breitere Nase. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, spreche akzentfrei Deutsch. Ich fühle mich mit der deutschen Kultur, den deutschen Traditionen genauso verbunden wie weiße Deutsche. Trotzdem werde ich immer wieder auf mein „exotisches Aussehen“ angesprochen. In solchen Momenten frage ich mich: Ist es für einen mir fremden Menschen wichtig zu wissen, wo meine Wurzeln liegen? Muss ich meinem Gegenüber erklären, warum meine Haut dunkler ist als seine? Für mich ist das nichts anderes als Alltagsrassismus. Das Schlimme daran ist: Die meisten Menschen meinen es nicht böse, sie wissen es einfach nicht besser.

Mir ist bewusst, dass dieser Alltagsrassismus „harmloser“ ist als das, was in den USA passiert, wo Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert und getötet werden. Trotzdem müssen wir in Deutschland diese Debatte führen, denn vielen ist oftmals nicht bewusst, dass sie sich rassistisch verhalten.

Es geht darum zu sensibilisieren, wann Äußerungen rassistisch sind, wann eine Grenze überschritten wird. Das setzt natürlich voraus zu verstehen, was Rassismus überhaupt ist. Im Duden heißt es: „Rassismus ist die Lehre, Theorie, nach der Menschen beziehungsweise Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen oder ethnisch-kulturellen Merkmalen anderen von Natur aus über- beziehungsweise unterlegen sein sollen.“ Diese Erfahrung mache ich im Alltag nicht. Wenn mir jemand sagt, ich könne sicherlich gut tanzen, weil ich schwarz bin, oder mir ungefragt in die Haare greift, nur „um mal zu fühlen“, dann geschieht das aus Neugier und Unwissenheit. Sind Äußerungen also erst dann rassistisch, wenn sie mit böser Absicht getätigt werden? Bin ich also diejenige, die empfindlich reagiert, wenn ich mich bei solchen Äußerungen verletzt fühle? Wer legt die Grenze fest zwischen einem rassistischen Kommentar und einer taktlosen und unangebrachten, aber nicht rassistisch gemeinten Frage?

Böse Absicht hin oder her − es ändert nichts an der Tatsache, dass solche Aussagen verletzend sind. Es sind Kommentare, die mir suggerieren, dass ich anders bin, obwohl ich im selben Land geboren bin, dieselbe Sprache spreche und dieselben Traditionen auslebe. Wie löst man also diesen Konflikt? Eine Antwort darauf habe ich nicht, aber ich bin mir sicher, ein erster wichtiger Schritt ist der Austausch: Menschen mit dunkler Hautfarbe sollten darauf aufmerksam machen, wenn sie mit rassistischen Kommentaren konfrontiert werden und ihr Gegenüber es nicht merkt. Genauso sollten weiße Menschen immer wieder hinterfragen, ob sie mit einer neugierigen Frage vielleicht eine Grenze überschreiten.